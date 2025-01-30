7人組グループ・Travis Japanがバラエティーのスキルアップに挑戦する中京テレビの冠番組『Travis Japanのバラエティだぜ!!』（毎週水曜深0：54※Prime Videoで毎週金曜午前0時から配信）第3回のテーマは難関「電気ビリビリ」。お笑いコンビ・ぺこぱが“見届人”として参加する。【写真】実は電流を流されていないドッキリを受けた松田元太吉澤閑也が「実は僕、シュウペイさんに似てるってよく?われるんですよ」と話すと、