俳優の小野花梨が主演を務める読売テレビ・日本テレビ系2025年1月期プラチナイト木曜ドラマ『私の知らない私』（毎週木曜後11：59）の第4話が、きょう30日に放送される。それに先立って、あらすじと場面写真が公開された。【場面写真】父・潤の業務日報に驚く芽衣＆龍之介今作は、オリジナルストーリーの“予測不能なヒューマン・ラブサスペンス”。身に覚えのない理不尽な敵意に直面する中、空白の1年の記憶に迫ることを誓