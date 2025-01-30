宅急便は、ECや冷凍・冷蔵など伸びる分野が限られる。ヤマトは3PLの成長を重視しているようだ（記者撮影）業績の赤字転落や、日本郵便との業務委託に伴うトラブルなど、厳しい話題が目立つ宅配便大手のヤマト運輸。しかし2024年12月、ヤマトが大胆な攻めの手を打っていたことはあまり知られていない。3PL（物流の一括受託）を展開するナカノ商会の買収だ。同社の2023年9月期の売上高は867億円。ヤマトのロジスティクス事業は前期売