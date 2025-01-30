かつて日本が経験したような産業空洞化が、中国でも起きる可能性がある（写真：Bloomberg）中国経済の先行きに対する不透明感が増している。中国国家統計局は2024年の経済成長率5.0％と発表したが、現地では著名なエコノミストが疑義を唱え、議論を巻き起こした。中国経済は今後、どうなるのか。神戸大学大学院経済学研究科教授の梶谷懐氏に話を聞いた。※記事の内容は東洋経済の解説動画『混迷する中国経済』から一部を抜粋したも