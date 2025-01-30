お笑いコンビ「さまぁ〜ず」大竹一樹の妻で元フジテレビでフリーの中村仁美アナウンサーが、２９日に自身のＳＮＳを更新。手作りのお弁当を披露した。中村アナは自身のインスタグラムを更新し、お弁当の写真をアップするとともに、「お弁当備忘（びぼう）録?キムチチゲ＆義母ハムカツ弁当（画像左上）?ニラ入り生姜焼き弁当（画像右上）?いよいよ菓子パン投入＆トマトスープ弁当（画像中央左）?豚バラ中華スープ＆市販の焼売