昨年のイベントの様子＝２０２４年３月、横浜市中区横浜港大さん橋国際客船ターミナル（横浜市中区）の屋上「くじらのせなか」でたこ揚げを楽しむイベントが２月２３日、開かれる。主催する同ターミナルは参加者を募集している。当日は、同ターミナルのロビーで無地のたこに絵付けをした後、屋上に移動して自作のたこを揚げる。江戸時代から続く伝統行事「相模の大凧（おおだこ）」を継承する保存会が協力する。イベントは５