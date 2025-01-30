佐賀県教育委員会は29日、2023年度に県立学校の生徒が自殺したことを明らかにし、第三者調査委員会を設置して、自殺の原因などを調べることになりました。佐賀県教育委員会の第三者調査委員会は29日、弁護士や大学教授ら6人からなる初会合を開きました。2023年度に県立学校の生徒が自殺したことについて、原因や背景のほか、学校や教育委員会の対応を検証し、再発防止に向けた報告書をまとめる方針です。第三者調査委員会は遺族の