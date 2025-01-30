トランプ米大統領は29日、万引きなどの罪を犯した不法移民の拘束を義務づける法律に署名した。20日の就任以来、初めて成立した法は、政権が最も力を入れる移民問題で取り締まりを強化するものとなった。【随時更新】トランプ氏が大統領令に続々署名一目で分かる政策一覧トランプ氏は署名にあたり「（バイデン前政権下では）犯罪者がわが国に流入することを許し、防ぐことができなかった。これが、いま私がここにいる理由だ」