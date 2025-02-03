アラサー主婦アキは結婚するまで、平凡な毎日を送っていました。旦那であるナオ君は口調も強く、なんと無職！ある日突然、アキ・息子・義母を残して家を出て行ってしまいます。2人の結婚生活は3年しか続きませんでした。そんな旦那から全てを奪う戦いがこれから始まります……。 浮気旦那から全て奪ってやった件 3話 アキさんは比較的裕福な家庭で育ちました。少し世間知らずな面もありましたが、平凡に大人になり、地元企