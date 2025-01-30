音声や画面表示で街の案内ができるロボット＝２８日、小田原駅前の地下街「ハルネ小田原」神奈川県小田原市は今月から、音声や画面表示で街の案内ができるロボットを小田原駅前の地下街「ハルネ小田原」（小田原市栄町）に試験導入している。県が推進する「さがみロボット産業特区」の一環で、２月３日までは自律移動型ロボット１台が稼働し、同６日からは、同型１台と据え置き型２台を加えた計４台体制となる。同月２４日まで