三井住友銀行や住友商事、住友林業など住友グループ19社で構成する「住友EXPO2025推進委員会」が1月23日、大阪・関西万博に出展するパビリオン「住友館」を報道陣に公開した。テーマは「さぁ、森からはじまる未来へ」。完成した大阪・関西万博「住友館」〈2025年1月23日 大阪市此花区・夢洲〉パビリオンは2024年12月27日に完成。住友グループが保有する「住友の森」（愛媛県新居浜市）で育てたヒノキ約1000本を資材として利