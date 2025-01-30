NY株式29日（NY時間15:12）（日本時間05:12） ダウ平均44757.52（-92.83-0.21%） ナスダック19619.29（-114.30-0.58%） CME日経平均先物39375（大証終比：-215-0.55%） 欧州株式29日終値 英FT100 8557.81（+23.94+0.28%） 独DAX 21637.53（+206.95+0.97%） 仏CAC40 7872.48（-24.89-0.32%） 米国債利回り 2年債 4.218（+0.023） 10年債 4.549（+0.016） 30年債 4.788