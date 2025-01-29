カシオ計算機の「Gショック（G-SHOCK）」が、「DW-6900」誕生30周年を記念し同シリーズ初のカラーバリエーションモデル「DW-6900H」の色合いを再現した「DW-6900TR」を発売する。2月21日から、G-SHOCK STORE、EDGEおよびG-SHOCK取り扱い店舗、公式オンラインストアで取り扱う。 【画像をもっと見る】 同モデルは、90年代を思い起こさせるブラック、レッド、イエローの3色をラインナップ。バックライト点灯時の液晶に「SINCE 19