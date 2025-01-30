日本ハムの水谷瞬外野手（２３）が２９日、“思い出の豚汁”に「２０―２０」を誓った。ハワイでの自主トレを終え、千葉・鎌ケ谷の球団施設で自主トレ。２年連続で訪れたハワイでは、まだ１軍出場すらなかった１年前、物価高で食事にも苦しんでいたときに振る舞われた豚汁と再会したことを明かした。思い出の味にハングリー精神を呼び起こされ、目標に掲げた「２０―２０（２０本塁打２０盗塁）」に全力で突き進む。つらかった