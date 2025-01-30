¥ì¥¢¥ë¡¦¥½¥·¥¨¥À¤Îµ×ÊÝ·ú±Ñ¤Ïµî½¢¤¬ÃíÌÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¥Ó¥Ã¥°¥¯¥é¥Ö¤«¤é¤Î´Ø¿´ÊóÆ»¤¬Àä¤¨¤º¡¢¤È¤ê¤ï¤±¥ê¥Ð¥×¡¼¥ë¤¬Ç®»ëÀþ¤òÁ÷¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤µ¤ì¡¢ºÇ¶á¤Ç¤Ï5000Ëü¥æ¡¼¥í¡ÊÌó82²¯±ß¡Ë¡Ü¥¤¥¿¥ê¥¢ÂåÉ½FW¥Õ¥§¥Ç¥ê¥³¡¦¥­¥¨¡¼¥¶¤Ç¥ª¥Õ¥¡¡¼¤ò½Ð¤¹¤È¤âÅÁ¤¨¤é¤ì¤¿¡£¤¿¤À¡¢ËÜ¹ø¤òÆþ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¡¢¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¥º¥ê¡¼¥°¡ÊCL¡Ë¤È¥×¥ì¥ß¥¢¥ê¡¼¥°¤Ç¼ó°Ì¤ËÎ©¤Ä¥¤¥ó¥°¥é¥ó¥É¤ÎÍº¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤è¤¦¤À¡£¥¹¥Ú¥¤¥ó¥á¥Ç¥£¥¢¡ØSTRIKERS¡Ù¤Ï£±·î28Æü¡¢¡Ö¥¢¥È