お笑いコンビ・ケビンスがこのほど、都内で行われた、ＣＳ放送の「チャンネルＮＥＣＯ」での冠特番「ケビンスの取扱説明書」（３１日、後１０・３０）の取材会に出席し、今年の抱負を語った。結成１年目でＭ−１グランプリの準決勝に進み、ネタ中に披露した運動神経抜群の山口コンボイによる驚異的な高さを誇るジャンプが話題を呼んだ２人。結成４年を迎えたばかりだが、Ｍ−１決勝に進出していないことにはストイックにもいら