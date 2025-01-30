昨季までパドレスに在籍していた金河成（キム・ハソン）遊撃手が２９日（日本時間３０日）、レイズと総額２９００万ドル（約４５億円）の２年契約に合意した、と米各メディアが伝えた。今季年俸は１３００万ドル、来季は１６００万ドル。今オフには契約破棄のオプトアウトの権利があり、また最大２００万ドルのインセンティブも用意されているという。韓国からポスティングシステムでパドレス入りした２９歳の金河成は一昨年