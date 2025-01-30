俳優森田健作（75）がホストを務めるBS日テレ「人生ケンサク窓」（毎月第2、第4土曜午前9時）の3月8、22日の放送に、東京タワーとマザー牧場の前田伸社長（62）がゲスト出演する。前田社長は日本工業新聞（現サンケイ新聞）を創業、東京タワー、マザー牧場も創設して、参議院議員を務めた前久吉氏の三男。1987年（昭62）に慶大法学部を卒業して、大阪銀行に就職。90年（平2）にはマザー牧場の副社長、92年には社長に就任。代表取締