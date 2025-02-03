こんばんは、おばけてゃです！普段は「寝る怖ブログ」でフォロワーさんの怖い話や5ch名作ホラーなど、ゾッとするホラー漫画をお届けしています。今回は、2ちゃんねる「洒落怖スレ」より、「家庭教師で行ったヤバい家」をご紹介します。 家庭教師で行ったヤバい家 9話 オバチャンの家に泊まることになった男性。2階に行かないことを念押しされた男性は、しばらく部屋で待機することに。 気づくと1時を