[1.29 欧州CLリーグフェーズ第8節](スタディオン・マクシミール)※29:00開始<出場メンバー>[ディナモ・ザグレブ]先発GK 33 I. NevistićDF 4 ラウール・トレンテDF 13 サミー・マエーDF 18 ロナエル ピエール=ガブリエルDF 28 ケヴィン テオフィル カテリーヌMF 5 アリヤン・アデミMF 7 L. StojkovićMF 10 M. BaturinaMF 20 マルコ・ピアツァMF 27 J. MišićFW 17 S. Kulenović控えGK 1 ダニエル・ザ