[1.29 欧州CLリーグフェーズ第8節](フィリップス・スタディオン)※29:00開始<出場メンバー>[PSV]先発GK 1 ワルテル ベニテスDF 2 リック・カルスドルプDF 4 A. ObispoDF 17 Mauro JúniorDF 18 オリヴィエ ボスカリMF 11 ヨハン・バカヨコMF 23 ヨエイ・フェールマンMF 28 T. LandMF 34 I. SaibariFW 14 リカルド・ペピFW 20 フース・ティル控えGK 16 J. DrommelGK 24 N. SchiksDF 36 W. KuhnDF 37 R. LedezmaDF 39 A. N