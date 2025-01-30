[1.29 欧州CLリーグフェーズ第8節](ジュゼッペ・メアッツァ)※29:00開始<出場メンバー>[インテル]先発GK 1 ヤン・ゾマーDF 6 ステファン・デ・フライDF 28 バンジャマン・パバールDF 95 アレッサンドロ・バストーニMF 2 デンゼル・ダンフリースMF 21 クリスチャン・アスラニMF 22 ヘンリク・ムヒタリアンMF 23 ニコロ・バレッラMF 32 フェデリコ・ディマルコFW 9 マルクス・テュラムFW 10 ラウタロ・マルティネス控えGK 13