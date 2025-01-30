[1.29 欧州CLリーグフェーズ第8節](エティハド スタジアム)※29:00開始<出場メンバー>[マンチェスター・シティ]先発GK 31 エデルソン・モラエスDF 5 ジョン・ストーンズDF 24 ヨシュコ・グバルディオールDF 25 マヌエル・アカンジDF 27 マテウス・ヌネスMF 8 マテオ・コバチッチMF 17 ケビン・デ・ブライネMF 19 イルカイ・ギュンドアンMF 20 ベルナルド・シウバMF 47 フィル・フォーデンFW 9 アーリング・ハーランド控えGK