[1.29 欧州CLリーグフェーズ第8節](スタッド ピエール=モロワ)※29:00開始<出場メンバー>[リール]先発GK 30 リュカ シュヴァリエDF 4 アレシャンドロDF 12 トーマス・ムニエDF 18 バフォデ ディアキテDF 20 ミッチェル・バッカーMF 8 アンジェル・ゴメスMF 10 レミ カベラMF 11 O. SahraouiMF 17 N. MukauMF 32 A. BouaddiFW 27 モハメド バヨ控えGK 1 ヴィト マンノーネGK 16 マルク=オレル カイヤールDF 5 ガブリエル グド