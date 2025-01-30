timeleszの最新音楽映像作品『We're timelesz LIVE TOUR 2024 episode0』が、1月30日発表の最新「オリコン週間DVDランキング」と「オリコン週間Blu-ray Disc（以下BD）ランキング」ともに初登場１位を獲得。音楽作品のDVDとBDを合計した「オリコン週間ミュージックDVD・BDランキング」においても、初登場1位となり、これで8作連続・通算8作目の映像3部門同時1位となった。【写真】駆除の後は…笑顔でスズメバチ食を楽しむ松島聡