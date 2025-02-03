愛理は週4パートで働く専業主婦の24歳。結婚して2年、旦那とも仲良しの愛理ですが、ある日SNSで見かけたメン地下アイドルにどハマり。 推し活してたら不倫されました 44話 浮気の証拠を発見した翌日の夜、愛理は再びDMのやり取りを遡ることにしました。その結果、浮気相手はガールズバーの店員であり、二人の関係は半年以上も続いていることが判明します。さらに、浮気に関する内容をまとめたメモのようなもの