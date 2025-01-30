NY株式29日（NY時間12:01）（日本時間02:01） ダウ平均44852.96（+2.61+0.01%） ナスダック19605.86（-127.73-0.65%） CME日経平均先物39305（大証終比：-285-0.73%） 欧州株式29日GMT17:01 英FT100 8557.81（+23.94+0.28%） 独DAX 21637.53（+206.95+0.97%） 仏CAC40 7872.48（-24.89-0.32%） 米国債利回り 2年債 4.214（+0.019） 10年債 4.553（+0.020） 30年債 4.7