愛知県豊田市の消防団の詰所から無線機を盗んだとして逮捕されたのは、消防団に在籍する男でした。 建造物侵入と窃盗の疑いで逮捕されたのは、豊田市のアルバイトの25歳の男です。 警察によりますと男は、去年7月28日から10月15日までの間に、在籍している豊田市内の消防団の詰所に侵入し、デジタル簡易無線機や防災行政無線機など計11点、時価合計30万円相当を盗んだ疑いがもたれています。 警察の調べに対し、男は