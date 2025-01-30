Aditya KalraMunsif Vengattil[ニューデリー ２９日 ロイター] - 生成ＡＩ（人工知能）「チャットＧＰＴ」を開発した米オープンＡＩのサム・アルトマン最高経営責任者（ＣＥＯ）が来週インドを訪問することが複数の関係筋の話で分かった。オープンＡＩがインドで法的問題に直面する中、２０２３年以来の訪印となる。関係筋によると、アルトマン氏は２月５日にニューデリーを訪問する。政府高官との面会も検討されているとい