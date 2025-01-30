決算書を粉飾し、銀行から不正に融資を受けたとして、携帯販売会社の元社長らが逮捕されました。 この会社は、去年突然閉校した美容専門学校の親会社でした。 詐欺の疑いで逮捕されたのは、名古屋市中村区にあった携帯電話販売会社「アミックテレコム」の元社長、青木隆幸容疑者（68）ら男3人です。 警察によりますと、3人は2022年12月から2023年1月までの間、会社の債務超過が続いていたにもかかわらず、営業利益が出ていた