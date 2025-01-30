30日2時00分現在、大阪取引所の日経225先物期近2025年3月限は前日比340円安の3万9250円と急落。日経平均株価の現物終値3万9414.78円に対しては164.78円安。出来高は6918枚となっている。 TOPIX先物期近は2767ポイントと前日比12.5ポイント安、TOPIXの現物終値比は8.59ポイント安で推移。 ○主要先物価格・2時00分時点 銘柄清算値(終値)前日清算値比出来高 日経225先物 39250