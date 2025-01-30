NY株式29日（NY時間11:13）（日本時間01:13） ダウ平均44866.71（+16.36+0.04%） ナスダック19603.99（-129.60-0.66%） CME日経平均先物39295（大証終比：-295-0.75%） 欧州株式29日GMT16:13 英FT100 8562.45（+28.58+0.33%） 独DAX 21618.36（+187.78+0.88%） 仏CAC40 7866.62（-30.75-0.39%） 米国債利回り 2年債 4.209（+0.014） 10年債 4.536（+0.004） 30年債 4.