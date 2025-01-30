¡Ö¿·´´Àþ¤Î¤ª°å¼Ô¤µ¤ó¡×¡¢JRÅì³¤¤Î¸¡ººÀìÍÑ¼ÖÎ¾¡Ö¥É¥¯¥¿¡¼¥¤¥¨¥í¡¼¡×¤¬¡¢29Æü¤Ë¥é¥¹¥È¥é¥ó¤ò½ª¤¨¤Þ¤·¤¿¡£Åì³¤Æ»¡¦»³ÍÛ¿·´´Àþ¤ÎÀßÈ÷¤ÎÅÀ¸¡¤Ê¤É¤ò¹Ô¤¦¼ÖÎ¾¡Ö¥É¥¯¥¿¡¼¥¤¥¨¥í¡¼¡×¤Ï¡¢JRÅì³¤¤ÈJRÀ¾ÆüËÜ¤¬1ÊÔÀ®¤º¤ÄÊÝÍ­¤·¡¢¡Ö¿·´´Àþ¤Î¤ª°å¼Ô¤µ¤ó¡×¤È¤â¸Æ¤Ð¤ì¿Æ¤·¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£JRÅì³¤¤Î¥É¥¯¥¿¡¼¥¤¥¨¥í¡¼¤Ï¡¢29Æü¤¬¥é¥¹¥È¥é¥ó¤È¤Ê¤ê¡¢Â¿¤¯¤Î¥Õ¥¡¥ó¤Ë¸«¼é¤é¤ì¡¢¤ª¤è¤½24Ç¯¤ÎÎò»Ë¤ËËë¤òÊÄ¤¸¤Þ¤·¤¿¡£Áë¤Ë¤Ï¸¡Â¬°÷¤é¤¬¡Ö¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¡×¤È¤¤¤¦¥á