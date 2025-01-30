小惑星ベンヌ（NASA提供・共同）【ワシントン共同】米国の探査機オシリス・レックスが持ち帰った小惑星ベンヌの試料から、地球生物のDNAやRNAの構成部品である「核酸塩基」全5種類や、タンパク質を構成するアミノ酸のうち14種類など約1万種類の物質が見つかった。日米などのチームが29日発表した。英科学誌ネイチャーアストロノミーに論文が掲載された。太古の地球には小惑星が降り注ぎ、生命に不可欠な物質や水をもたらしたと