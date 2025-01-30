歌手の氷川きよし(福岡市出身)がインスタグラムを更新。興奮で寝付けなかった舞台ショットを公開した。ステージに座り込む氷川きよし(インスタグラム@kiina_kiyoshi_hikawaより)「夜分遅くに申し訳ない。盛り上がりが凄くアドレナリン出て眠れないのよ。笑」と綴り投稿したのは、29日に東京・明治座で行われた「氷川きよし 25周年記念劇場コンサートツアー 〜絆〜  in 明治座」のオフショット。サンダル姿でステージに座