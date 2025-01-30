米週間石油在庫統計（バレル・前週比）0：30 原油＋346.3万（4億1513万） ガソリン＋295.7万（2億4886万） 留出油 －499.4万（1億2395万） （クッシング地区） 原油＋32.6万（2098万） ＊（）は在庫総量