レアル・マドリーが2025-26シーズンに着用する1stユニフォームがリークされたようだ。ユニフォーム専門サイト『フッティ・ヘッドラインズ』が伝えている。公開された画像によると、来季ユニフォームは白をベースに黄色、ライトグレー、黒をアクセントカラーとして使用。配色とデザインは2009-10シーズンと2015-16シーズンのユニフォームへのオマージュとみられる。発売は5月下旬または6月上旬と予想され、6月15日に開幕するF