【ナイロビ共同】南スーダン北部ユニティ州で29日、小型機が事故を起こし、搭乗していた石油関連企業の従業員ら計20人が死亡した。ロイター通信などが報じた。機体はユニティ州の油田近くにある空港から首都ジュバに向かっていた。ロイターによると、死者の中には中国人2人とインド人1人が含まれている。地元当局が事故の原因を調べている。