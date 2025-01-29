28日、がんのため亡くなった経済アナリストの森永卓郎（67）さん。余命宣告を受けてもなおメディアに出演し、自身の思いや社会へのメッセージを発信し続けました。森永さんは、2000年、テレビ朝日『ニュースステーション』のコメンテーターとして、レギュラー出演を始めました。時には、外に出て若者の声を聞き、取材しました。しかし、森永さん本人は、レギュラーになるとは、思っていなかったそうです。森永卓郎さん（2010年11月