２６日、天津博物館「紫禁遺珍−京津冀宮廷文物精品展」に展示された「永慶長春款紫地粉彩花卉文瓶（えいけいちょうしゅんかんしじふんさいかきもんびん）」（左、清光緒年間、天津博物館蔵）と「宣統款粉彩花蝶文玉壺春瓶（せんとうかんふんさいかちょうもんぎょくこしゅんびん）」（清宣統年間、天津博物館蔵）。（天津＝新華社記者／周潤健）【新華社天津1月29日】中国天津市の天津博物館で26日から、天津、北京、河北2市1