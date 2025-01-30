【「黒神話：悟空」PS5パッケージ版】 1月30日 発売 価格：7,980円 Beepは、アクションRPG「黒神話：悟空」のプレイステーション 5用パッケージ版を1月30日に発売する。価格は7,980円。 「黒神話：悟空」は、中国古典小説の「四大奇書」の1つである「西遊記」を題材とし中国神話を背景にした、Game Scienceが手掛けるアクションRPG。プ