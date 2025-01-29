元日向坂46の濱岸ひより(22)=福岡県出身=が自身のインスタグラムを更新。メンバーとの思い出写真を公開した。濱岸ひより(左)と小坂菜緒(濱岸のインスタグラム@hiyotan928_officialより)「おもいで」と題し、卒業コンサートの写真を紹介。同じ2002年生まれの小坂菜緒や金村美玖との楽しそうな舞台裏の様子を投稿した。左から濱岸ひより、小坂菜緒、金村美玖(濱岸のインスタグラム@hiyotan928_officialより)濱岸ひより(下)と小坂