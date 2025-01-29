女優の比嘉愛未(38)=沖縄県具志川市出身=が自身のインスタグラムを更新。大相撲初場所千秋楽を観戦する様子を公開した。にやにやが止まらない比嘉愛未(インスタグラム@higa_manamiより)「人生初の相撲観戦」と題し、満員御礼の垂れ幕が下がった両国国技館の写真を投稿。「千秋楽のなんと三つ巴の闘い国技というだけある‼︎観れてよかった〜」と豊昇龍、金峰山、王鵬で争われた巴戦に大興奮したことを明かした