【拡張パック「時空の激闘」】 1月30日 実装予定 ポケモンは、スマートフォン向けデジタルカードゲーム「Pokemon Trading Card Game Pocket」（ポケポケ）において、新たなテーマ拡張パック「時空の激闘」を本日1月30日に実装する。 「時空の激闘」では「時空の激闘 ディアルガ」「時空の激闘 パルキア」2つの新拡張パックが展開され、「ポケットモン