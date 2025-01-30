【Amazonセール：「Apple Pencil Pro」「Apple Pencil（USB-C）」】 セール期間：1月30日～2月12日23時59分 Amazonにて、「Apple Pencil」がお買い得になっている。セール期間は2月12日23時59分まで。 今回セール対象になっているのは、「Apple Pencil Pro」とUSB-C仕様の2製品。セール期間中お得に購入することができる。 なお購入