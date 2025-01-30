【Amazon：iPad第10世代 セール】 セール期間：1月30日0時～2月12日23時59分 Amazonにて、AppleのiPad第10世代をセール価格で販売している。セール期間は2月12日23時59分。 本セールではタブレット端末iPadの第10世代がラインナップ。ディスプレイはTrue Toneを採用した美しい10.9インチLiquid Retinaディスプレイで、6コアCPUと4コアGPU