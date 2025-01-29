２８日、カタール・ドーハで、赤くライトアップされたシェラトングランドドーハリゾート＆コンベンションホテル。（ドーハ＝新華社配信）【新華社北京1月29日】世界各地で、中国の旧暦新年「春節」を祝う「中国紅」（チャイナ・レッド）のライトアップが行われ、新春ムードを盛り上げた。２８日、カタール・ドーハで、中国の春節をテーマにライトアップされたアルワフダ橋。（ドーハ＝新華社配信）２８日、カタール・ドーハで、