１８９９年：国内の中小資本で設立された近代的銀行、大韓天一銀行が発足１９５４年：国連教育科学文化機関（ユネスコ）韓国委員会が発足１９６７年：韓国外換銀行が発足１９６９年：李熙昇（イ・ヒスン）氏ら国語学者１４０人余りが政府のハングル専用政策に反対する声明１９７４年：韓日大陸棚協定を締結１９９２年：北朝鮮が国際原子力機関（ＩＡＥＡ）と協定を締結し核査察受け入れ１９９９年：第４回冬季アジア江原大会が開幕