【「らーめん再遊記」12巻】 1月30日 発売 価格：770円 小学館は、マンガ「らーめん再遊記」の12巻を1月30日に発売する。価格は770円。 本作は「ラーメン発見伝」や「らーめん才遊記」に続くラーメン×ビジネスマンガの最新シリーズ。毒舌な創作ラーメンのカリスマ・芹沢達也が、ラーメン業界に嵐を巻き