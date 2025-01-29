国会は、31日、2025年度予算案の実質的な審議に入ることで与野党が合意する一方、自民党旧安倍派の会計責任者の参考人招致が30日、議決されることになりました。元会計責任者の招致を巡っては、議決を求める野党側と反対する与党側で主張が平行線をたどっていましたが、午後の協議で、衆議院予算委員会の安住委員長の提案により、30日に採決することが決まりました。衆院・予算委員長 立憲・安住氏：残念ながら半世紀を経て51年ぶ